Un diploma di laurea del 1837 e’ stato

donato ad UniPa e sara’ esposto nel Museo dell’Universita’ di

prossima apertura. Si tratta di un ‘privilegio’ munito del sigillo

di ceralacca dell’Ateneo in perfetto stato di conservazione e

contenuto in una teca di rame che l’Universita’ di Palermo ha

rilasciato a Santoro Bono di Mazara il 14 giugno 1837. “Al

candidato che conseguiva la laurea all’Universita’ di Palermo

durante l’Ottocento – ha spiegato Antonino Giuffrida che ha

trovato la copia seguendo una traccia nel mercato antiquario e ne

ha fatto dono all’Ateneo – venivano consegnati con una solenne

cerimonia il tocco, l’anello dottorale e il privilegio di laurea.

Un bacio e un abbraccio segnavano l’ingresso del neo dottore nella

corporazione. All’epoca non esisteva il diploma di laurea come lo

conosciamo noi, bensi’ un vero e proprio privilegio a forma di

libretto con una bolla pendente dell’Ateneo che ne certificava

l’autenticita’”.

“Con questa preziosa donazione – ha commentato il Rettore di

Palermo Fabrizio Micari – si arricchisce ancora di piu’ la

straordinaria e interessantissima collezione di testimonianze

storiche del costituendo Museo dell’Universita’ che sara’

inaugurato a breve. Nell’esposizione si potranno ammirare e

conoscere cimeli e documenti che raccontano la storia del nostro

Ateneo e i percorsi e le esperienze di coloro che hanno

contribuito a scriverla”.