Antonino Lollo dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter ha vinto la 7a edizione della Maratonina dei Nebrodi, in programma a Sant’Agata di Militello. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Nebrodi, che apre il 19° Grand Prix Sicilia di mezze maratone, ha visto al via 680 iscritti. Lollo, che ha concluso la gara in 1h09’20”, ha preceduto Lorenzo Abbate e Giovanni Soffietto, entrambi della Universitas Palermo. Sesto posto per il campione uscente, Don Vincenzo Puccio dell’Atletica Vaticana che è partito con il pettorale numero uno e che, al rientro all’agonismo dopo qualche problema fisico ed una bronchite, ha chiuso in 1h17’05”

Ma il vero vincitore è stato Francesco, a cui don Vincenzo ha regalato la sua medaglia, rilanciando l’essenza e lo stile della sua esperienza sportiva come sacerdote. Testimoniata anche dal momento di preghiera con gli atleti subito prima della partenza.

(ITALPRESS).