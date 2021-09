BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – In occasione della prima giornata di gare del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike tenutasi presso il Circuito di Barcellona – Catalogna, Ducati ha dato prova di superiorità portando tre piloti sul podio di Gara 1, un evento che non accadeva dalla stagione 2012. Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) sale sul gradino alto del podio di una Gara 1 condizionata dal maltempo, seguito dal rookie Axel Bassani (Motocorsa Racing / Ducati Panigale V4 R), che conquista il suo primo podio nella classe regina, e dal compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R). Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) chiude Gara 1 in quarta posizione e si porta al comando della Classifica di Campionato a sei punti di vantaggio da Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), che chiude questa giornata senza punti a causa di un problema tecnico alla moto che lo ha costretto al ritiro. Gara 1 della classe WorldSBK inizia alle 15:15 sotto una pioggia molto intensa che obbliga l’intera griglia di partenza a selezionare pneumatici da bagnato. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) è il pilota ad avere la migliore partenza e si posiziona in testa al gruppo, seguito da Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), che nel corso dei primi giri perde terreno prezioso mentre è impegnato in battaglia con la Ducati di Axel Bassani (Motocorsa Racing / Ducati Panigale V4 R) e regalandoci continui sorpassi. L’italiano riesce ad avere la meglio sul leader di Campionato e conquista la seconda posizione alla rincorsa di Rea. Alle loro spalle Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR), Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) e Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) in lotta per il quinto posto. Nella seconda metà di gara si ribaltano le posizioni da podio, Jonathan Rea retrocede in terza posizione, sorpassato prima da Razgatlioglu e successivamente da Bassani, ma l’alfiere Yamaha nel corso del quindicesimo giro si ritira clamorosamente dalla gara a causa di un problema tecnico. A tre giri dalla fine, un trio tutto Ducati conduce la gara, Bassani in prima posizione, in lotta con Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), che dopo una partenza sfavorevole è risalito di ben otto posizioni e fa segnare il tempo più veloce di gara al diciassettesimo giro, e Rinaldi, mentre Rea è in quarta posizione difendendosi dagli attacchi di van der Mark. Gli ultimi giri vedono le Ducati in battaglia per la vittoria, è Redding ad avere la meglio e tagliare il traguardo per primo, seguito da Bassani e terzo Rinaldi.

(ITALPRESS).