VENEZIA (ITALPRESS) – Domenica 11 settembre si tiene la “Coppa del Presidente”, regata competitiva per imbarcazioni tradizionali della laguna di Venezia con armo velico al terzo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Vela al Terzo e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”. L’Associazione Vela al Terzo nasce con lo scopo di preservare la conoscenza della laguna veneta e della sua millenaria tradizione marinaresca. Per questo, tra le altre cose, organizza il “Campionato dell’Associazione Vela al Terzo” che, tra aprile e settembre, vede gareggiare in vari punti della laguna imbarcazioni che utilizzano questo particolare tipo di velatura. La “Coppa del Presidente” è la penultima gara del campionato.

Domenica, a partire dalle 12, una cinquantina di imbarcazioni si affronteranno nel bacino di San Marco, con avvio dalla secca di fronte all’Isola di San Giorgio. Parteciperanno anche imbarcazioni provenienti da Rovigno, in Croazia, e da Cesenatico. Nell’ottica della tutela della vela al terzo, l’Associazione stringe gemellaggi con i luoghi dell’alto Adriatico in cui era diffusa, ed è oggi preservata, questo tipo di vela. Tra questi, Rovigno e Cesenatico.

La premiazione si terrà alle ore 16 in campo dell’Arsenale. In caso di brutto tempo si sposterà all’interno della Tesa 113 dell’Arsenale stesso. In rio dell’Arsenale, invece, verranno ormeggiate le barche che avranno gareggiato, in esposizione per il pubblico.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).