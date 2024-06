VENEZIA (ITALPRESS) – Si rinnova domani sera, venerdì 14 giugno, l’appuntamento con il “Miglio di Mestre”, la terza edizione della corsa su strada sulla distanza anglosassone del miglio, ovvero 1.609 metri, organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato provinciale di Venezia, diverse realtà sportive locali, inserita nel progetto dell’Assessorato comunale alle Sport “Salta, Cori, Zoga” e nel cartellone di appuntamenti de “Le Citta` in Festa”. Sarà inoltre il primo appuntamento di “Via Piave Summer Garden”, la manifestazione estiva – organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Venezia – di animazione, musica dal vivo e street food che animerà la zona fino al 14 agosto, tutti i giorni dalle 11 alle 23.

La gara e il Summer garden sono stati presentati questa mattina con una conferenza stampa che si è tenuta al Municipio di Mestre e alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, il direttore del Settore Cultura del Comune di Venezia, Michele Casarin, il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, il presidente e il direttore di Confcommercio, rispettivamente Massimo Gorghetto e Matteo Antonich. La gara è riservata esclusivamente a tesserati Fidal e il ritrovo per tutti i concorrenti è previsto a partire dalle ore 18. La prima partenza in programma sarà quella del mini miglio (500 metri) per le categorie esordienti, alle ore 20. A seguire, partiranno le diverse batterie del miglio, riservate alle categorie master, assoluti e giovanili.

Gli atleti dovranno percorrere un tratto di via Piave, con andata, giro di boa e ritorno. Quest’anno il quartier generale della manifestazione sarà ai Giardini di via Piave, che ospiteranno tutti gli stand e le attività del pre e post gara. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro (gratuito per gli esordienti) e la quota comprende la t-shirt ufficiale, il pettorale di gara con chip e il ristoro finale. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.venicemarathon.it, oppure si potranno effettuare direttamente in campo di gara domani a partire dalle ore 18.“Il nostro obiettivo è quello di portare lo sport e l’intrattenimento anche nei luoghi più difficili – ha esordito il vicesindaco Tomaello – e questa è una gara aperta a tutti, professionisti e semplici cittadini. Allo stesso modo le iniziative di ‘Salta, cori, zoga’ e ‘Sprint’ consentiranno a grandi e piccoli di divertirsi con tanti sport all’aperto e non solo. Infine, anche chi ha semplicemente voglia di bersi una birra in compagnia potrà farlo accompagnato dalla buona musica del Summer garden”.

Da domani infatti, nei Giardini di Via Piave, saranno allestiti un palco e vari gazebo per la somministrazione di cibo e bevande a cura degli esercenti della zona. Inoltre il Settore Cultura, nei giorni di giovedì e venerdì, proporrà un totale di 15 appuntamenti tutti alle ore 21, durante i quali si esibiranno sia gruppi emergenti che noti della città, in particolare proponendo un repertorio di cover. Una serata in particolare sarà dedicata alla street art e infine, fino al 14 luglio, alle ore 18 e 21, saranno trasmesse su un maxi schermo le partite del Campionato europeo di calcio 2024.

“Fondamentale per l’organizzazione e la riuscita di questa manifestazione – ha precisato l’assessore Mar – è l’aspetto della sicurezza: per godere appieno di momenti di relax, intrattenimento e ristoro, l’area sarà recintata, videosorvegliata e con la presenza costante, mattina e sera, di personale dedicato alla sicurezza. Ringrazio Confcommercio per aver voluto portare avanti un’iniziativa di qualità in un contesto particolare ma importante per i cittadini di tutte le età e per i turisti, poiché rappresenta la porta d’ingresso di Mestre per i visitatori che arrivano in treno o soggiornano negli hotel della città”.

