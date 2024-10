CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 12 i migranti intercettati a Carloforte questa notte. I Carabinieri, coadiuvati dal personale della Polizia locale, hanno rintracciato e soccorso 12 cittadini extracomunitari di presunta nazionalità algerina, tutti uomini adulti, in buone condizioni di salute. L’intervento è partito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, che indicava la presenza di persone in località Punta Nera, lungo la Strada Provinciale 103. I migranti sono stati trovati senza documenti e il natante utilizzato per raggiungere la costa non è stato individuato. Gli algerini sono stati trasferiti presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir, utilizzando un mezzo messo a disposizione da una ditta convenzionata, con scorta fornita dalla Stazione dei Carabinieri di Teulada.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

