Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e Land Rover presentano il primo di una serie di documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro per una migliore risposta alle emergenze. I quattro episodi della serie “On the Ground: Humanitarians in Action”, la prima del suo genere, catturano, attraverso l’utilizzo delle videocamere GoPro, il lavoro dei volontari della Croce Rossa e degli operatori dei Team locali, impegnati nel prestare aiuto alle comunità vulnerabili del mondo, in un anno di sfide immani. tvi/mrv/red