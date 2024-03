TRIESTE (ITALPRESS) – L’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, ha preso la parola durante la discussione in Aula sul disegno di legge 15 Elezioni.

Roberti, replicando ai primi interventi delle Opposizioni, ha messo in evidenza la difformità di opinione all’interno del gruppo Pd in merito al terzo mandato. “Qualcuno ci accusa di essere come l’Ungheria di Orban o la Russia di Putin senza guardare alle proprie incompatibilità”. L’assessore ha raccomandato di mantenere toni adeguati nella discussione che non porta a sconvolgimenti democratici. In Friuli Venezia Giulia i Comuni che vanno al ballottaggio sono nove su 215: non si tratta di un colpo di mano, ma della necessità di ottimizzare costi e benefici. Infine, “nessuna norma salva Fedriga: nel ddl, infatti, non viene trattata la legge elettorale della Regione così come non si parla di allinamento del voto tra elezioni comunali e regionali”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Friuli Venezia Giulia