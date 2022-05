Dl Aiuti, Gelmini “Sostegno a famiglie e imprese senza nuovo debito”

“Il Pnrr uno stress test per il Paese, le risorse ci sono e vanno spese". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. xf2/sat/red