NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Brividi per Novak Djokovic all’Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il campione serbo ha rischiato nel derby contro il connazionale Laslo Djere, numero 38 del ranking, andando sotto di due set. Il numero 2, e prossimo numero 1 al mondo, è riuscito nella rimonta, in 3 ore e 45 minuti, chiudendo il match in 5 set, a notte fonda, con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3. “E’ stata una delle partite più difficili che ho giocato qui negli ultimi anni”, ha detto Djokovic a fine match. Agli ottavi il serbo affronterà il croato croato Borna Gojo che ha eliminato Jiri Vesely in due set. In campo femminile, invece, Elena Rybakina saluta al terzo turno. La numero 4 al mondo è stata sconfitta in tre set dalla romena Sorana Cirstea. Ancora alle prese con una spalla dolorante, la bielorussa si è arresa 6-3 6-7(6) 6-4. Cirstea adesso affronterà Belinda Bencic che ha battuto la cinese Zhu Lin 7-6(1) 2-6 6-3.

