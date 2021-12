MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “L’immediata sospensione di tutti i tornei Wta in Cina, compreso Hong Kong” stabilita dal presidente dell’associazione tenniste, Steve Simon, trova il pieno sostegno di Novak Djokovic. Una decisione relativa al ‘casò Shuai Peng, la 35enne che ha pubblicamente denunciato di essere stata violentata dall’ex vicepremier cinese. “La Ptpa – dice il numero 1 del mondo riferendosi alla Professional Tennis Players Association – è sempre a sostegno dei giocatori, quindi la decisione della Wta ha il mio pieno supporto perchè non abbiamo abbastanza notizie sulla Peng. Credo sia giusto che vengano chieste informazioni. Quella della Wta è una scelta coraggiosa ed è importante sostenerci a vicenda”. A margine del match di Coppa Davis a Madrid, Djokovic, ha aggiunto: “Dobbiamo avere più notizie su quanto accaduto e invece c’è una mancanza di chiarezza molto triste perchè in gioco c’è la vita di una giocatrice”.

