PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo il ritiro dal Roland Garros, intervento al menisco a Parigi per Novak Djokovic. Il campione serbo, che da lunedì verrà scavalcato in testa al ranking Atp dall’azzurro Jannik Sinner, secondo ‘L’Equipè questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ripulire una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, infortunio che dovrebbe tenerlo fuori dai campi per le prossime tre settimane e fargli saltare dunque l’appuntamento sull’erba di Wimbledon. La speranza di Djokovic è quella di rimettersi in condizione per le Olimpiadi (27 luglio-4 agosto) e puntare all’oro olimpico che manca alla sua straordinaria bacheca di trionfi.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

