MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è arrivato in Australia, ma secondo la stampa locale non avrebbe ancora lasciato l’aereo che lo ha portato a Melbourne. Il numero 1 del tennis mondiale, dopo aver annunciato di avere ricevuto un’esenzione medica al vaccino che gli permetterà di partecipare agli Australian Open, è atterrato alle 23.30 locali ma secondo il quotidiano di Melbourne, The Age, sarebbe rimasto bloccato sull’aereo per un problema di visto. L’entourage di Djokovic non sarebbe in possesso del documento giusto per entrare in Australia e a quel punto gli agenti avrebbero messo al corrente le autorità dello stato di Victoria, dove si trova Melbourne, chiedendo il necessario per regolarizzare la posizione del serbo, ma il governo regionale avrebbe girato la richiesta a quello federale. Tutto confermato da un tweet del ministro dello stato di Victoria, Jaala Pulford: “Il governo federale ci ha chiesto se supportiamo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non lo faremo. Siamo sempre stati chiari su due punti: lo studio delle domande di visto è una prerogativa del governo federale e le esenzioni mediche una prerogativa dei medici”.

(ITALPRESS).