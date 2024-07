ROMA (ITALPRESS) – “DJ Onofri: Dalla Provincia a Miami Beach” è un’autobiografia che racconta la vita di Roberto Onofri, celebre DJ, conduttore televisivo e produttore musicale italiano. Il libro accompagna i lettori in un viaggio dalle origini di Onofri a Civitavecchia, una città portuale in Italia, alle feste top nel mondo con e grazie a Franco Nero fino alle sfarzose spiagge di Miami Beach, Florida. Si immerge profondamente nella sua precoce fascinazione per la musica e la tecnologia, che ha acceso una passione che avrebbe guidato ogni suo passo. Durante la sua giovinezza, Onofri ha scoperto il potere della musica come linguaggio universale, una passione che lo ha condotto nel mondo della radiodiffusione. Dal suo primo ingresso alla radio presso Radio Zenith Civitavecchia alla sua ascesa come DJ di spicco nei nightclub italiani, la storia di Onofri è una di impegno incessante e dedizione. La sua carriera fiorì tra la fine degli anni ’80 e ’90, guadagnandogli riconoscimenti significativi, tra cui il prestigioso “Pick Up d’Oro” al Madison Square Garden di New York. Il viaggio di Onofri non si ferma ai confini dell’Italia. Il suo racconto si arricchisce con le sue avventure a Hollywood, dove ha incontrato figure leggendarie come Michael Jackson, Sylvester Stallone e Whitney Houston. Queste esperienze hanno arricchito la sua carriera e ampliato i suoi orizzonti, portandolo a creare brani di successo raggiungendo tra singoli e compilation oltre 9 dischi d’oro ed uno di Platino, alla creazione di format televisivi innovativi come “Video One”, che è diventato uno show cult per una generazione di appassionati di musica. Il libro esplora anche le iniziative di Onofri nel campo della televisione, dettagliando i suoi contributi significativi a programmi come “Capitani in Mezzo al Mare” e la creazione di Port TV, una rete dedicata ai porti marittimi. Il suo spirito innovativo ha portato alla creazione del decoder CIBORIO, una rivoluzione tecnologica che ha permesso agli emigranti italiani in tutto il mondo di accedere ai canali televisivi locali italiani. Nel corso della sua carriera, Onofri è stato un ambasciatore della cultura italiana, organizzando feste internazionali e collaborando con artisti di fama mondiale. La sua dedizione alla musica e alla televisione ha lasciato un segno in entrambi i settori, dimostrando che con passione e perseveranza si possono realizzare i propri sogni e avere un impatto duraturo.

“DJ Onofri: Dalla Provincia a Miami Beach” non è solo un memoir; è una testimonianza del potere della musica di unire le persone, creare momenti indimenticabili ed esprimere le sfumature più profonde dell’anima. Invita i lettori a esplorare una vita vissuta al ritmo della musica, attraversando decenni di cambiamenti nel panorama musicale e mostrando l’evoluzione e il trionfo di un DJ che ha trasformato la sua passione nella colonna sonora della sua vita. Con una narrazione vivida e riflessioni sentite, Roberto Onofri condivide gli alti e bassi del suo viaggio, offrendo ispirazione a aspiranti DJ, appassionati di musica e a chiunque abbia un sogno da inseguire. Questo libro è una celebrazione di una vita dedicata all’arte della musica e alle infinite possibilità che essa porta con sé.

