Divulgazione medica, il “potere” della radio

MILANO (ITALPRESS) - La divulgazione scientifica in medicina permette di rendere accessibile al grande pubblico informazioni affidabili e aggiornate sulla salute, le nuove scoperte e i progressi della ricerca. In un epoca caratterizzata dalla rapida diffusione di notizie, spesso non verificate, i giornalisti scientifici hanno la responsabilità di tradurre concetti complessi in un linguaggio chiaro, accurato e comprensibile. Tra i diversi media, la radio occupa uno spazio unico e permette di diffondere informazioni autorevoli in modo diretto e coinvolgente. La radio "è magnifica, si rinnova sempre. Secondo me 'aggancia' di più" rispetto alla televisione, "in qualche modo accompagna" l'ascoltatore e "ci permette di diventare familiari", ha detto Nicoletta Carbone, giornalista e conduttrice di Obiettivo Salute su Radio24, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl