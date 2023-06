Distrutta la diga di Kakhovka, scambio di accuse tra Ucraina e Russia

È stata distrutta nella notte la diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, controllata dai russi. Si tratta di un impianto strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea. Scambio d'accuse tra Kiev e Mosca sulla responsabilità dell'attacco. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)