Nel 2023, più della metà dei motori a combustione approvati saranno dotati di impianti GDI (a iniezione diretta di benzina, ndr). Di conseguenza, crescerà anche la domanda di riparazione e manutenzione per questo tipo di motorizzazioni. Anche il numero di veicoli equipaggiati con sistemi di iniezione diretta di benzina Bosch è in costante crescita. Per consentire alle officine di eseguire interventi di riparazione su questi impianti, Bosch ha ampliato la propria offerta per l’aftermarket includendo gli iniettori ad alta pressione Bosch HDEV6. Evoluzione degli HDEV5, gli iniettori HDEV6 rappresentano la tecnologia di ultima generazione in fatto di iniettori ad alta pressione e sono progettati per pressioni di iniezione nominali fino a 350 bar. Ulteriore crescita grazie ai sistemi di propulsione ibridi I motori a iniezione diretta di benzina si distinguono per le loro prestazioni elevate combinate a consumi ed emissioni ridotti. Anche gli sviluppatori di motori scelgono l’iniezione diretta di benzina per i motori a combustione dei nuovi sistemi di propulsione ibridi. Il mercato legato alla già grande quantità di sistemi di iniezione diretta in uso continuerà a crescere proprio in virtù dell’ibridizzazione. Le case automobilistiche stanno equipaggiando sempre più motori con l’HDEV6. Bosch supporta le officine fornendo il know-how, i kit per la riparazione e i ricambi idonei, come l’HDEV6, incluso di recente. Le officine potranno quindi aumentare il loro potenziale di fatturato traendo vantaggio da questo mercato.

Per la diagnostica e la rimozione degli iniettori ad alta pressione Bosch, il software di diagnostica Esitronic 2.0 Online include una serie di importanti informazioni, trai i quali errori e sequenze di segnali, valori misurati e istruzioni per lo smontaggio e l’installazione. Per esempio, nel caso in cui si debba reinstallare un iniettore ad alta pressione dopo la pulizia ad ultrasuoni, vanno sostituite, tra le altre cose, le guarnizioni. Per questo scopo specifico, Bosch ha sviluppato il kit di strumenti BTG 5120: un kit che consente la sostituzione professionale dell’anello di tenuta in Teflon della camera di combustione, dell’O-ring e degli elementi di disaccoppiamento di quasi tutti gli iniettori di tipo HDEV5 e HDEV6. La valigetta compatta comprende un paio di pinze speciali, manicotti e perni di calibrazione. Inoltre, sono disponibili anche le istruzioni video online realizzate da Bosch, che spiegano come rimuovere e installare gli iniettori: https://youtu.be/qB8DdJsNPnU

(ITALPRESS).