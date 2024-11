ROMA (ITALPRESS) – “Il corpo è mio”. Questo uno dei tanti slogan del corteo, promosso dalle attiviste di “Non una di meno”, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad aprire la manifestazione, partita da piazzale Ostiense e terminata a Piazza Vittorio Emanuele II, lo striscione “Disarmiamo il patriarcato”. Sui carri che scorrono tra la folla viene esposto il cartello “La vergogna cambia lato”. Si legge anche “il maschio violento non è malato, ma è figlio sano del patriarcato; “vietare alle donne di lavorare è violenza. “Siamo 150 mila”, fanno sapere gli organizzatori dai megafoni. Mentre un lungo striscione con i 106 nomi delle vittime di femminicidio viene esposto davanti al Colosseo. Prima del raduno una fotografia di Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione, è stata bruciata da alcuni manifestanti, davanti alla sede del ministero. Cori e proteste contro altri esponenti del Governo: esposte due foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ricoperte di sangue.

