Disabilità, da Intesa Sanpaolo un fondo di beneficenza e un glossario

Intesa Sanpaolo a fianco delle persone con disabilità. In occasione dei giochi paralimpici invernali di Pechino, l’istituto torinese ricorda le misure messe in campo per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità, sia all'interno che all'esterno del Gruppo, come il Glossario "Le parole giuste". Ne abbiamo parlato con il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. fsc/abr/gtr/