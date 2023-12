Disabili, Versace “Convenzione Onu sia celebrata tutto l’anno”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è il 3 dicembre, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Una giornata fortemente voluta dalle Nazioni Unite nel 1992. Bisogna oggi ricordare la convenzione Onu del 2006, che invito tutti a leggere perché rappresenta un faro. Essa elenca tutti i principi e i diritti da tutelare e garantire alle persone con disabilità. Una convenzione che l'Italia ha fortemente voluto sottoscrivere, e ratificare nel 2009, ma non ha mai applicato davvero. In essa, si dedica addirittura un articolo, il 30, interamente allo sport ed è presente il monito non solo su quanto è stato fatto, ma su quanto ancora c'è da fare per raggiungere davvero la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. Viene usato un termine importante: "persone con disabilità": così facendo, si mette al centro la persona. Io ho dovuto perdere due gambe in un incidente stradale tanti anni fa, per imparare a comprendere a pieno il mondo della disabilità. Non possiamo fingere che non esistano ancora barriere culturali su cui bisogna lavorare, e barriere architettoniche da abbattere. La stessa convenzione ci chiede investimenti a lungo termine, dalla sanità, alla scuola, ai trasporti e al lavoro, per offrire maggiore autonomia e agevolare una maggiore inclusione. Il mio impegno dentro e fuori del Parlamento è soprattutto di invitare ognuno di noi a essere il cambiamento che vorremmo vedere. Abbiamo il compito di rendere il mondo più gentile, più inclusivo. Buon 3 dicembre: dal canto mio, l'auspicio di celebrare questa convenzione fondamentale sui diritti delle persone non solo oggi, ma tutto l'anno". Così Giusy Versace, senatrice di Azione e vicepresidente della VIICommissione del Senato. (ITALPRESS).