DIREZ TRIONFA NEL PARALLELO, TERZA BASSINO

Clara Direz si prende la prima vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nello slalom gigante parallelo in quel di Sestriere. Format inedito al femminile, che vede parecchie big uscire nelle fase iniziali. A brillare è proprio la francese, vincitrice in finale ai danni dell’altra sorpresa di giornata, ovvero l’austriaca Elisa Moerzinger con 22 centesimi di margine. Chiude il podio, l’ennesimo di una stagione di altissimo livello, Marta Bassino. La piemontese fa sua la “finalina” per il terzo posto, negando l’ultimo gradino a Federica Brignone: “Dalle prime due manche di qualifica è partito tutto, ho sciato decisa e con tanta grinta – ha ammesso la nativa di Cuneo ai microfoni di RaiSport – Ce l’ho messa tutta e ce l’ho fatta. Forse la pista blu era la più veloce in fondo, ma più o meno sono uguali. Venivano estratte a sorte quindi non ci poteva lamentare”. Proprio Brignone non riesce a riagguantare il secondo posto nella classifica generale, restando 11 lunghezze dietro ad un’opaca Petra Vlhova quest’oggi. Non riesce dunque la doppietta alla milanese dopo il trionfo di ieri: appuntamento col suo amato gigante che tornerà solamente a metà febbraio in quel di Maribor.

Grande giornata per l’Italia, che si conferma ai vertici in quasi ogni disciplina: la squadra azzurra di sci alpino femminile infatti è al comando tra le varie nazioni per podi (13) e successi stagionali in Coppa del Mondo (5). La duttilità di Sofia Goggia vale il quinto posto, con un pizzico di rammarico. Il ko contro Moerzinger ai quarti viene riscattato col successo su Lysdahl che significa tre azzurre in top-5. Out agli ottavi, ma con buone indicazioni in vista delle prossime tappe Laura Pirovano, capace di avere la meglio su Robinson prima di subire la sconfitta da Brignone. Merita menzione la leader delle generale, Mikaela Shiffrin, estromessa dalla vincitrice odierna Direz al secondo turno della fase finale.

Tra gli uomini ancora Clement Noel a Wengen. Il francese ritorna a mettere la propria firma in Coppa del Mondo, trovando il quinto successo in carriera. La pista svizzera non sarà mai come le altre per il fenomeno transalpino, vincitore per la prima volta proprio qui, esattamente 12 mesi fa. Mantiene la testa Noel, confermandosi dopo una prima manche da urlo: il tracciato piuttosto rovinato e una fitta nevicata che ha colpito gli ultimi atleti a scendere, non hanno minato la sua leadership che vale di fatto l’ingresso in top-10 nella generale. Chi invece è al comando della graduatoria generale, oggi si deve accontentare di un secondo posto: 40 i centesimi di distacco da parte di Henrik Kristoffersen al traguardo. Il norvegese sfrutta la giornata opaca di Alexis Pinturault (fuori nella seconda manche) e vola in testa. 62 punti invece il gap che deve limare Noel, dal diretto rivale, nella classifica di specialità nello slalom. Chiude il podio un ritrovato Alexander Khoroshilov, cui carriera prosegue ricca di alti e bassi. Niente da fare per i vari Foss-Solevaag, Yule, Zenhaeusern e Schwarz, tutti a meno di 7 centesimi dall’ultimo gradino. Non brilla l’Italia al maschile dopo il terzo posto di Marta Bassino nel parallelo di Sestriere.

Gli azzurri perdono Alex Vinatzer, out per un’inforcata nella seconda manche, in seguito ad un prima sotto le aspettative. Il talento di Bolzano ancora alla ricerca della giusta continuità per poter ambire nuovamente ad un podio, come avvenuto a Zagabria. Giuliano Razzoli il migliore della truppa tricolore, grazie ad un undicesimo posto che gli permette di fare un buon balzo nella generale, oltre a conferirgli fiducia in vista di Kitzbühel, dove si disputerà uno slalom oltre alla discesa e il Super-G. In Austria non mancherà Simon Maurberger, anche oggi a punti (23°) nonostante un errore gravissimo a metà tracciato.

(ITALPRESS).