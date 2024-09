CATANIA (ITALPRESS) – Un bel gesto di generosità e di sensibilità alla cultura del dono. Lo ha compiuto stamane, al Centro Raccolta Sangue dell’Ospedale Garibaldi Centro di Catania, il neo-direttore sanitario aziendale, Mauro Sapienza che, accanto ai primi atti amministrativi ed alle riunioni di dipartimenti e reparti dell’ARNAS, non ha mancato di testimoniare la sua concreta vicinanza ai problemi di carenza sangue che il Centro Trasfusionale sta affrontando.

“Sono donatore da decenni e so che in una azienda ospedaliera come questa che assiste oltre duecento pazienti talassemici, ha un Pronto Soccorso generale nel centro della città con un numero sempre maggiore di accessi ed possiede alte specializzazioni chirurgiche, la risorsa sangue è indispensabile”, spiega Sapienza che ha assunto, con il suo nuovo incarico, anche la direzione del Comitato aziendale per il buon uso del sangue. “Per la prima volta dopo almeno vent’anni abbiamo dovuto fare ricorso ad una acquisizione di sangue dalle regioni Veneto e Lombardia – aggiunge il primario del Trasfusionale, Santi Sciacca – l’abbattimento delle liste d’attesa chirurgiche ha aumentato notevolmente i consumi e sono sicuro che l’esempio del nuovo Direttore sanitario aziendale, Sapienza che segue quello del Sindaco Trantino e del Direttore Generale Giammanco, sarà molto utile per promuovere in tutta la popolazione etnea, oltre che nei quasi duemila dipendenti del nostro ospedale, la donazione di emocomponenti”.

Per donare sangue o per effettuare gli esami di idoneità (se non si è mai donato o sono passati più di due anni dalla donazione) è possibile recarsi dal lunedì al sabato al Centro Raccolta Padiglione 12 del Garibaldi Centro di Piazza Santa Maria di Gesù, a Catania. Per prenotazioni, informazioni anche sulla possibilità di donare la domenica ed i festivi, telefonare dalle 7,30 alle 12 allo 095-7594000.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]