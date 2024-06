ALGHERO (ITALPRESS) – Partecipare ad un silent concert è un’esperienza unica già in partenza. Se poi l’evento avviene nel sito naturalistico più visitato in Sardegna, allora sarà davvero una notte speciale. Un grande artista, un luogo magico e un concerto a impatto zero “in cuffia” per la tutela del delicato ambiente carsico. E’ questo l’evento esclusivo organizzato dalla Fondazione Alghero per l’estate 2024. Il 28 luglio, con partenza alle ore 18:00 dal porto di Alghero, il pubblico raggiungerà in barca la suggestiva cornice della Grotta di Nettuno, dove alle 19:00 è previsto l’inizio del concerto “Diodato – A special night”. Il cantautore, recentemente premiato con il David di Donatello, offrirà uno spettacolo incredibile, una data che impreziosisce il tour estivo già annunciato. I biglietti per “Diodato – A special night” si possono prenotare presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari o al numero 079 278275 e su Eventbrite. L’evento è organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, in collaborazione con Festival Abbabula 2024.

Foto: ufficio stampa Fondazione Alghero

(ITALPRESS).