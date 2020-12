ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Il Gruppo Lutech insieme ad Able Tech hanno messo a segno un altro progetto nel mercato Energy italiano. I due partner It hanno concluso con successo il progetto DigiWorks per Unareti, vincitore del Premio Innovazione a Smau 2020.

DigiWorks di Unareti è un portale accessibile via web o via app da dispositivi mobili ideato per tutte le fasi della cantierizzazione. Dalla progettazione alla realizzazione, fino alla contabilizzazione e al collaudo finale dei materiali. Il progetto, concepito in un’ottica di dematerializzazione, raggiunge diversi obiettivi.

Nell’ottica di offrire il minor impiego di materiali ed energia, DigiWorks ha permesso a Unareti di elevare il proprio indice di sostenibilità aziendale. La soluzione, infatti, è in grado di gestire 200mila documenti in digitale. Permettendo di risparmiare fino a 13mila kg di carta e 12.350 Kg di CO2 all’anno.

Inoltre, si è ottenuta una notevole velocizzazione delle procedure grazie alla disponibilità in tempo reale e la condivisione istantanea di tutta la documentazione di cantiere. E con la circolazione di informazioni utili sia al team di lavoro interno che agli attori esterni. In questo modo si è registrata una notevole riduzione dei tempi di approvazione delle attività con conseguente riduzione del lead time di cantiere.

Il Gruppo Lutech e Able Tech hanno lavorato a stretto contatto all’implementazione e alla personalizzazione della piattaforma ARXivar, il sistema di gestione dei processi aziendali con importanti funzionalità documentali che permette la totale digitalizzazione dei processi. Migliorando le attività di smart working e del personale on field.

(ITALPRESS/TraMe&Tech)