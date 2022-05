Differenziata, Ruini (Conai) “Sud resta in ritardo, Pnrr un’occasione”

Differenziata, Ruini (Conai) “Sud resta in ritardo, Pnrr un’occasione”

Sulla raccolta differenziata "il Sud è certamente in ritardo rispetto al Nord, ma speriamo che con i fondi del Pnrr questo gap possa essere colmato. Gli impianti servono per chiudere il cerchio". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Luca Fernando Ruini, presidente Conai. xd5/fsc/gtr