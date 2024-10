MILANO (ITALPRESS) – “Ho conosciuto tanta di quella bruttezza nell’essere umano, e che mi ha condizionato, che ho cercato con molte difficoltà di trasformare tutto ciò in bellezza. Ho capito che tutto quello che non era bruttezza era ciò a cui mi potevo aggrappare per farlo diventare bellezza. A inizio carriera anch’io stavo attento alla bellezza classica e leziosa, poi ho capito che carattere, personalità, intelligenza e ironia sono quelle cose che nel tempo rimangono e ti danno quel valore che si chiama bellezza”. Lo ha detto Diego Dalla Palma, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo italiano, ma soprattutto considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress: “Cura, eleganza e abbigliamento incidono nel decretare la bellezza di una persona? Io credo che tutto sia legato a una categoria dello spirito – ha spiegato – A vent’anni si ha la bellezza che io definisco d’acchiappo, il fascino tendenzialmente arriva dopo i quarant’anni, con la consapevolezza e altre doti. Per esempio, Patty Pravo e Ornella Vanoni hanno fatto degli interventi importanti, ma ti affascinano per quello che rappresentano”.

E sull’approccio al trucco ai giorni nostri: “Il trucco di adesso è stato portato all’omologazione – ha riconosciuto Dalla Palma – Un tempo c’era l’individualità e anche gli esperti spingevano ad avere un proprio stile. Adesso vedi tutti omologati, anche i giovani truccatori. I social e internet c’entrano: lì ci sono persone interessanti e preparate, ma spesso ci sono figure che anzichè portare sicurezza e certezze portano insicurezza e incertezza – ha ammonito – Vedo un’omologazione, soprattutto delle donne, davvero lesiva”. La body positivity degli ultimi anni ci ha insegnato a vedere bellezza in qualsiasi manifestazione corporea, fuori da ogni clichè, dando spazio a unicità, accettazione, fascino: “Un uomo mi ha fatto un complimento che ho trovato molto bello – ha raccontato uno dei più grandi esperti di bellezza – Mi ha detto, ‘sa che lei mi ferma l’attenzione perchè è un uomo strano?’ Io questa parola la trovo bellissima, essere strani vuol dire esserci”.

E sul suo spettacolo teatrale ‘Bellezza imperfettà: “Senza coraggio non c’è neanche bellezza. Una donna e un uomo sono coraggiosi anche perchè hanno una grande personalità e identità – ha sottolineato Dalla Palma – Ci sono tante persone famose non belle secondo gli schemi tradizionali, però sono stati talmente coraggiosi da diventare delle icone, vedi Frida Kahlo. Il coraggio di essere se stessi non è facile – ha aggiunto – La diversità l’ho pagata cara, poi nel tempo mi ha dato grandi soddisfazioni. E poi c’è il dolore, o ti annienta o ti porta a quella che io chiamo ‘luccicanzà, qualcosa che per me trovi in alcune persone”. Infine, sui consigli legati alla bellezza: “Indipendentemente dal voler stare giovani e agili, consiglio di non parare sulle stagioni della vita. Nel tempo le donne con un capello più corto tendenzialmente sembrano un pò più giovani e i colori chiari tendono a ringiovanire. Il rosso di un rossetto sulle labbra seduce e non involgarisce – ha concluso il truccatore – La volgarità è sulla testa e non sulle labbra”.

– foto tratta da video Medicina Top –

