ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Come gli uomini, anche la sciabola femminile va in doppia cifra. Ad Orano, nella prova di Coppa del Mondo che apre la stagione delle sciabolatrici, sono 10 le azzurre del ct Nicola Zanotti a qualificarsi per il tabellone principale. Erano già ammesse alla giornata di domani, in quanto tra le “top 16” del seeding, Chiara Mormile e Michela Battiston. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno staccato il pass al primo step anche Giulia Arpino, Michela Landi, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro. Con i successi nei turni preliminari si sono conquistate il posto al tabellone principale anche Claudia Rotili, Manuela Spica e Maria Clementina Polli. Si è fermata invece nell’ultimo incontro di giornata la corsa per Mariella Viale e nel turno da 128 per Alessandra Nicolai. Domani giornata clou nella tappa di Coppa del Mondo sciabola di Orano con ben 20 azzurri impegnati nei tabelloni principali delle due gare individuali. Domenica la chiusura in Algeria con le competizioni a squadre.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]