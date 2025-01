ROMA (ITALPRESS) – Per il decimo anno consecutivo, Toyota Motor Italia ottiene la prestigiosa certificazione Top Employer rilasciata dal Top Employers Institute, che valuta le migliori pratiche HR a livello globale. Questo importante riconoscimento premia l’impegno dell’azienda nel creare un ambiente inclusivo, innovativo e orientato alla valorizzazione delle persone, confermando la centralità della crescita e del benessere collettivo nella strategia aziendale. Toyota si è distinta per politiche che mettono ciascun dipendente al centro, con iniziative che valorizzano e sostengono la crescita professionale e promuovono il benessere. Modelli di lavoro flessibili, programmi dedicati alla formazione ed all’innovazione, alla diversità e all’inclusione e sistemi di wellbeing e welfare avanzati posizionano l’azienda come un punto di riferimento di eccellenza nel panorama HR.

“Essere certificati come Top Employer per il decimo anno consecutivo è per noi un grande orgoglio e un riconoscimento dell’impegno che dedichiamo alle persone e alla loro crescita. Il nostro obiettivo è creare le migliori condizioni possibili in termini di strumenti, processi e cultura affinchè ciascuna persona possa esprimere al meglio il proprio talento, sviluppare ulteriormente il potenziale di cui è dotato e creare così valore per se stessa e per l’azienda. Dall’altro lato chiediamo e incoraggiamo un approccio Multi Open, che altro non è che la declinazione concreta dei nostri valori di coraggio, collaborazione, curiosità e creatività, che porta i nostri dipendenti a saper leggere e agire in contesti complessi come quelli attuali, e a generare innovazione attraverso processi di miglioramento continuo” dichiara Ilaria Bono, People, Legal e Compliance General Manager di Toyota Motor Italia.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).