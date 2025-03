“Dicono di te”, Max Giusti racconta in film su Rai Due la tv “generalista, cinica e autoreferenziale”

ROMA (ITALPRESS) – Chiunque frequenti o abbia frequentato per un po’ la televisione generalista ha avuto modo di conoscere certi personaggi cinici che popolano quel mondo. Max Giusti li racconta in “Dicono di te”, film tv che Rai2 propone venerdì 21 marzo in prima serata.

Il film (scritto dallo stesso Giusti con Igor Artibani e Giuliano Rinaldi e diretto da Umberto Carteni) racconta la storia di Giancarlo (Giusti), cinquantenne autore di tv successo. Quando il cugino Bernardo (Paolo Calabresi) irrompe improvvisamente nella sua vita e gli parla di un antico rito del paese che gli donerebbe il potere di sentire cosa dicono le persone di lui, la sua vita va in pezzi: Giancarlo scopre, infatti, che i colleghi lo disprezzano e che gli amici di una vita non lo hanno mai sopportato. Persino sua moglie Elena (Ilaria Spada) non è quella che lui pensa e che forse lo tradisce con Raul (Michele La Ginestra).

“Di Giancarlo nel nostro mondo della tv generalista ce ne stanno almeno tre o quattro e, forse, quello che gli succede nel film è giusto. Parlo di quella televisione autoreferenziale, che non cambia mai e si nutre di sé stessa, punto di arrivo per certi personaggi”. Una televisione, aggiunge, “del cinismo che bisogna avere, quella talmente legata agli ascolti del mattino dopo da avere, a volte, pochissima attenzione per il lavoro artistico di qualcuno. In questo film, insomma, ci sono tutti i miei anni di tv generalista in maniera sarcastica e divertente”.

Accanto a Giusti nel film c’è Ilaria Spada nei panni di una moglie che non è (ancora) riuscita a realizzare il suo sogno professionale: “In una coppia può esserci la paura che l’altro emerga troppo. Il confronto di Elena con il marito di grande successo è doloroso” dice l’attrice, sottolineando che a lei, nella vita, non è mai successo: “Ho scelto un marito (Kim Rossi Stuart, ndr) che, quando l’ho conosciuto, era già molto popolare. Dico sempre che ero una sua fan da quando ero bambina, anche per sottolineare la differenza di età (ride, ndr). Ho scelto di avventurarmi con un marito molto bello e talentuoso ma paure non ce ne sono”.

Tornando a Giusti, a chi gli chiede cosa ancora gli manchi dal punto di vista professionale, lui risponde sorridendo: “Il Festival di Sanremo ma non subito perché mi sembra che i prossimi anni siano già prenotati. Naturalmente Pupo ha già il suo posto in gara garantito con “Gelato al cioccolato reloaded”!”. La battuta si riferisce a una scena del film in cui il cantante è ospite di un programma condotto da un cinico Gabriele Corsi, entrambi rappresentanti di certi stereotipi televisivi. Nel cast di “Dicono di te” ci sono anche, tra gli altri, Simona Marchini, Platinette e Daniela Virgilio.

