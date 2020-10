Abbott ha annunciato di aver ottenuto il marchio CE (Conformitè Europeenne) per il suo sistema di nuova generazione FreeStyle Libre 3. Approvato per l’uso da parte delle persone con diabete in Europa. La tecnologia FreeStyle Libre 3 fornisce letture continue del glucosio in tempo reale, inviate automaticamente ogni minuto agli smartphone, con un’insuperata accuratezza fino a 14 giorni grazie al più piccolo e sottile sensore al mondo. Con un costo sostenibile come le versioni precedenti.

Indossabile fino a 14 giorni, il sistema FreeStyle Libre 3 comprende il più longevo sensore per il monitoraggio del glucosio auto-applicabile disponibile. Il sensore è semplice da applicare sulla parte posteriore del braccio grazie a un apposito dispositivo. Eliminando la necessità di dolorose punture sui polpastrelli per visualizzare i livelli del glucosio.

Inoltre, per rendere possibile a più persone con diabete di accedere e beneficiare dei significativi progressi della tecnologia, questo sistema avrà un costo sostenibile come tutta la gamma di sensori Abbott.

Oltre al sensore, il sistema include l’app FreeStyle Libre 3, concepita per consentire agli utenti di ricevere e visualizzare in tempo reale i dati del glucosio, lo storico della glicemia e le frecce che mostrano le tendenze dei livelli di glucosio. Direttamente dal proprio smartphone.

Abbott ha progettato questo sistema di nuova generazione per essere più sostenibile anche per l’ambiente con un sensore più piccolo e discreto. Riducendone il volume totale di oltre il 70%. Con una riduzione del 41% nell’uso della plastica e del 43% del cartone, il design del nuovo sensore è allineato al costante impegno dell’azienda per la sostenibilità.

Abbott renderà disponibile il sistema FreeStyle Libre 3 in Europa nel corso dei prossimi mesi. Il portfolio FreeStyle Libre ha dimostrato clinicamente di migliorare il controllo del glucosio, aumentare il tempo nel range glicemico ottimale, ridurre il tempo trascorso in iperglicemia (alti livelli di glucosio) e in ipoglicemia (bassi livelli di glucosio) e ridurre l’HbA1c (livelli medi di glucosio nell’arco di tre mesi). Tutti fattori che contribuiscono a migliori esiti clinici.

I dati dimostrano, infine, anche che l’uso del sistema FreeStyle Libre riduce le ospedalizzazioni correlate al diabete e le assenze dal lavoro.

