MILANO (ITALPRESS) – “L’arma per contenere e per gestire diabete e obesità è la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita”. Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani indica l’obiettivo del nuovo Intergruppo consiliare “Diabete, obesità e stili di vita”, presentato in conferenza stampa questa mattina a Palazzo Pirelli. “Le ‘parole chiavè sono informazione e prevenzione – spiega Federico Romani – che devono diventare sempre di più l’asset principale per gestire, dal punto di vista sanitario e finanziario, diabete e obesità che assorbono l’8% della spesa sanitaria. Con il nuovo Intergruppo proseguiremo con ancora maggiore forza e convinzione in quest’azione per raggiungere i cittadini con il messaggio della prevenzione. Perchè investire in prevenzione significa investire sul futuro”.

L’Intergruppo Consiliare “Diabete, obesità e stili di vita” nasce per iniziativa delle Consigliere regionali Silvia Scurati (Lega), Alessia Villa (Fratelli d’Italia), Claudia Carzeri (Forza Italia) e Carmela Rozza (PD). Silvia Scurati ha indicato le priorità dell’Intergruppo: rafforzare e ottimizzare l’assistenza, potenziare la formazione specialistica, garantire l’accesso omogeneo alle cure e la distribuzione dei sistemi di automonitoraggio glicemico (CGM), istituire Registri regionali delle patologie e promuovere la formazione e l’informazione per i medici di medicina generale.

“La nascita dell’Intergruppo Consiliare – ha sottolineato Silvia Scurati – dimostra come, di fronte alle sfide più importanti che riguardano la salute dei lombardi, il Consiglio regionale sa fare squadra, al di là delle appartenenze politiche. Sono certa che sapremo lavorare sui temi dell’educazione alla salute, dei corretti stili di vita e della cultura della diagnosi preventiva, secondo una reale e concreta condivisione di obiettivi ed esperienze. Nella nostra regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata: su questa strada l’Intergruppo dovrà avere la capacità di fare sistema, creare sinergie, mettere in rete energie, idee, competenze e risorse”. L’obiettivo dell’Intergruppo consiliare è sviluppare e promuovere nuove azioni e soluzioni legislative sul fronte della diabetologia, dell’endocrinologia e della nutrizione, creando un tavolo di lavoro con la presenza e la partecipazione del Consiglio Regionale, delle autorità sanitarie, delle organizzazioni scientifiche e delle associazioni dei pazienti. I dossier sui quali l’Intergruppo Consiliare intende lavorare sono numerosi: rafforzare e migliorare la qualità dell’assistenza dei pazienti con diabete e obesità; potenziare la formazione specialistica in endocrinologia, malattie del metabolismo e nutrizione clinica; tutelare i diritti dei pazienti nei contesti lavorativi, scolastici e sportivi; promuovere campagne di informazione su comportamenti alimentari corretti e importanza dell’attività fisica; garantire un accesso alle cure e alle terapie uniforme su tutto il territorio regionale; diffondere l’uso di tecnologie come i sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) per migliorare l’autocontrollo dei pazienti; istituire registri regionali per il monitoraggio del diabete, dell’obesità e delle malattie correlate, migliorando la raccolta dati e la pianificazione sanitaria; sostenere percorsi di formazione specifici per i medici di medicina generale; garantire l’accesso e la disponibilità di nuovi farmaci e tecnologie per il trattamento del diabete e dell’obesità.

In Italia, circa 4 milioni di persone soffrono di diabete di tipo 2, di cui poco più di 700mila in Lombardia. Di questi il 40% è obeso. Nella nostra regione 2,6 milioni di persone sono sovrappeso. Un quadro decisamente preoccupante se pensiamo ai più piccoli: più del 25% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso. Alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo consiliare “Diabete, obesità e stili di vita” sono intervenuti anche il Presidente della Giunta Attilio Fontana, il dott. Stefano Genovese (Responsabile della Unità di Diabetologia Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro Cardiologico Monzino) e Marisa Mottes dell’ADPMI (Associazione Diabetici della Provincia di Milano -CLAD Cooordinamento Lombardia Associazioni Diabetici). Erano presenti numerosi Consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza.

– Foto ufficio stampa Regione Lombardia –

(ITALPRESS).