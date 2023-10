NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per Italpress vedo questo come l’inizio di un percorso newyorchese che ha tantissimo potenziale ma richiede anche tanto investimento di risorse e di pensiero”. Lo ha detto all’Italpress Fabrizio Di Michele, console generale d’Italia a New York, a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

Di Michele è stato premiato nell’ambito degli Italpress Awards: “Si tratta di un riconoscimento che per me funge da stimolo per il futuro oltre l’impegno che abbiamo già profuso”.

foto Italpress

(ITALPRESS).