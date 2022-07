ROMA (ITALPRESS) – La maggior parte dei partiti politici italiani “riconosce” il valore del premier Mario Draghi: per questo motivo ora serve che tutte le forze politiche mostrino “maturita’”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a “Politico”. “I russi proprio ora stanno festeggiando per aver fatto cadere un altro governo occidentale”, ha detto Di Maio. “Ora dubito che potremo inviare armi” all’Ucraina. “E’ uno dei tanti problemi seri” che derivano dalla crisi di governo.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com