Di Maio “Elezioni si sono trasformate in referendum per abolire Rdc”

"Le elezioni del 25 settembre si sono trasformate in un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Chi vota per Meloni, Berlusconi e Salvini vota per la sua eliminazione. Chi vota per Conte aiuta la Meloni. L'unico voto utile per salvarlo è quello per Impegno Civico, perché siamo all'interno di una coalizione che può battere quella di centrodestra". Lo dice Luigi Di Maio. tvi/gsl