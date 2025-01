Di Giovancarlo “Il design italiano molto apprezzato negli Usa”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Credo che ci sia una bella spinta negli Stati Uniti. Il design italiano si presenta benissimo ed è molto apprezzato". A dirlo Erica di Giovancarlo, direttrice dell’Agenzia ICE di New York e coordinatrice della rete USA, partecipando al road show a New York del Salone del Mobile.Milano, manifestazione in programma dall’8 al 13 aprile. f11/fsc/gsl