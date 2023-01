Deutsche Bank annuncia nuove responsabilità per Roberto Parazzini: in aggiunta al ruolo di Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia, è stato nominato Regional Ceo Western Europe, ruolo che comprende la supervisione delle attività della banca in Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Parazzini continuerà a riportare al CEO Europa Medio Oriente e Africa (Emea) e Head of International Private Bank Claudio de Sanctis. Milanese, 49 anni, Roberto Parazzini è Chief Country Officer Italy, Ceo di Deutsche Bank e general manager della filiale di Milano di Deutsche Bank AG dal giugno 2020. Entrato in Deutsche Bank nel 1999, dopo aver studiato ingegneria al Politecnico di Milano, negli anni ha svolto diversi ruoli nel Gruppo, fra i quali Chief Operating Officer di Deutsche Bank Italy e Head of Asset and Wealth Management Italy. Prima della sua nomina a capo delle attività della banca in Italia, Parazzini è stato responsabile delle attività di Wealth Management per l’Europa meridionale e occidentale.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Deutsche Bank-

