ROMA (ITALPRESS) – Detroit sempre più in alto. Nona affermazione nelle ultime undici gare per i Pistons, che nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte agli oltre 19mila spettatori Little Caesars Arena, superano i Toronto Raptors per 123-114 con la settima tripla doppia stagionale di Cunningham, a referto con 22 punti, 10 rimbalzi e 17 assist. Il top-scorer dell’incontro è Hardaway con 27 punti (25 di Quickley tra i nordamericani) e anche l’azzurro Simone Fontecchio contribuisce al successo dei suoi con 9 punti e 3 rimbalzi in 16 minuti di impiego. La franchigia del Michigan è ora ottava a Est. Successo casalingo anche per i Phoenix Suns, che hanno la meglio su Utah Jazz per 114-106 sfruttando la vena realizzativa di Booker e Durant, capaci di realizzare rispettivamente 34 e 25 punti. Vittorie esterne, invece, per Memphis e Miami: i Grizzlies mettono al tappeto al fotofinish i Minnesota Timberwolves per 127-125 con 33 punti di Jackson, il più prolifico del match, mentre gli Heat espugnano il parquet dei Portland Trail Blazers per 119-98 in virtù, innanzitutto, dei 32 punti timbrati da Herro. A causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles, sono state posticipate le gare interne di Clippers e Lakers, che avrebbero dovuto affrontare Charlotte Hornets e San Antonio Spurs. Rinviata per problemi di meteo la gara Atlanta Hawks-Houston Rockets.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]