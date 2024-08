ROMA (ITALPRESS) – Un detenuto si è impiccato ieri sera presso la Casa Circondariale di Biella. Aveva 55 anni, d’origini Albanesi, a nulla sono valsi i soccorsi. A darne notizia la Uilpa Polizia Penitenziaria in una nota del Segretario generale Gennarino De Fazio in cui sottolinea che si tratta del “64esimo detenuto suicida dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere i 7 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita”. “Nella sostanziale indifferenza del Governo, non si ferma la carneficina nelle carceri del Paese e siamo a un numero di morti assurdo, mai visto in precedenza” conclude la Uilpa.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).