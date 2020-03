Detenuti sul tetto del carcere di San Vittore

Una decina di detenuti del carcere di San Vittore sono tornati sul tetto della casa circondariale, mentre all'incrocio tra via Vico e via Bandello una parte del presidio di antagonisti riunitosi in precedenza in Piazale Aquileia continua a urlare slogan come 'Indulto, indulto' e 'Liberi tutti, liberi ora'. Dai detenuti sono scattati gli applausi. mig/abr/red