DESIO (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – “A Desio questa notte sono apparsi degli ignobili manifesti con scritte di stampo neofascista. Dietro a questo sfregio ci sono gruppi di estrema destra antidemocratici, gli stessi che si contraddistinguono per l’uso sistematico della violenza e che in tema di migranti ripetono gli stessi vecchi slogan utilizzati dalla Presidente del Consiglio. Questo rigurgito deve farci mantenere ancora più alta l’attenzione, il clima d’odio che si sta creando è pericoloso e non va sottovalutato. La mia ferma condanna per i farneticanti oltrechè illegali manifesti. A tutta la comunità, ai cittadini e ai rappresentanti del Pd di Desio, il mio pieno sostegno unito all’impegno di combattere qualsiasi tentativo da parte di estremisti di estrema destra o neofascisti di alzare la voce”. Così la deputata e segretaria regionale del Pd Lombardia Silvia Roggiani.(ITALPRESS).

Foto: Pd Desio