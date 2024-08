ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo autunno sarà inaugurato nel cuore di Tirana il primo monobrand in Albania di Visionnaire. Con una superficie di 2.000 metri quadrati, sorgerà sulla strada principale che collega l’aeroporto alla capitale.

Lo spazio, oltre a fungere da centro logistico per il mercato dei Balcani, ospita alcuni dei principali prodotti iconici del brand, mentre la lounge interna è dedicata allo sviluppo di progetti bespoke e all’organizzazione di numerosi eventi.

Si tratta della prima di nuove aperture previste per la seconda metà del 2024, con il supporto del nuovo partner finanziario Forel e l’ingresso di Marco Bizzarri come nuovo presidente di Visionnaire che va ad affiancare il fondatore e Ceo Leopoldo Cavalli.

Contemporaneamente, sulla costa ionica, Visionnaire parteciperà a un progetto di espansione di un resort che prevede lo sviluppo di centinaia di ville e appartamenti entro il 2030.

“Visionnaire è la prima azienda italiana di design di lusso ad aprire uno showroom monomarca nei Balcani”, afferma il CEO Leopoldo Cavalli. “Negli ultimi mesi ho avuto la possibilità di incontrare tanti imprenditori e politici incluso lo stesso Presidente Edi Rama, bravo Primo Ministro e artista visionario, con il quale abbiamo discusso diverse potenziali collaborazioni future per la beautificazione delle coste nazionali, da nord a sud. Sono rimasto molto colpito dal fermento culturale che l’Albania sta vivendo in questa fase, grazie a una popolazione prevalentemente composta da giovani energici ed entusiasti e imprenditori capaci, sotto una guida politica del paese che guarda al bello e a come rendere il paese attrattivo per il turismo estero di qualità. Il governo albanese sta investendo significativamente in innovazione, digitalizzazione, riforestazione urbana, mobilità sostenibile, nonchè nella costruzione di scuole, nuovi quartieri, il nuovo aeroporto di Vallona, il potenziamento della rete stradale attraverso grandi tunnel per raggiungere più facilmente le splendide coste meridionali e nuove marine che ospiteranno mega yacht , all’interno di un ambizioso programma pluriennale di investimenti (Tirana Masterplan 2030). Per Visionnaire, questo nuovo mercato nell’area mediterranea è una vera opportunità per coinvolgere la nuova generazione di Ultra-high-net-worth individuals pan-europei e l’intero mondo balcanico. Vediamo un momento veramente favorevole per implementare il nostro ‘bespoke project’ sia per residenze di lusso che per l’ospitalità, oltre a trovare opportunità e nuovi partner per lo sviluppo della nostra divisione ‘Real Estate Philosophy’, che attirerà investitori alto spendenti internazionali nell’area come già succcesso per Visionnaire in altre parti del mondo”.

Fonte foto: uff stampa Visionnaire / Da sinistra Leopoldo Cavalli e Marco Bizzarri

