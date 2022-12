DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – “Abbiamo calma e serenità, le abbiamo sempre avute dall’inizio della manifestazione. E’ un quarto di finale iridato quello che dobbiamo giocare. Deve essere solo motivo di felicità e di piacere”. Così il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, gara dei quarti di finale dei Mondiali di calcio, in scena in Qatar. “La velocità sarà una delle chiavi del match. Non sempre è sufficiente per segnare, però. E’ vero che gli inglesi hanno segnato molti gol sfruttando le fasi di transizione ma questa non è la loro unica qualità. Non a caso sono ai quarti di finale. Sappiamo, infatti, che sono molto efficaci sui calci piazzati. Saremo ancora più vigili sulle palle alte, visto che gli inglesi hanno nei colpi di testa uno dei loro punti di forza”, ha aggiunto il tecnico della Francia.

“Mbappè è un giocatore importante per noi: ovviamente gli avversari di turno spesso escogitano piani particolari per fermarlo e anche per farlo arrabbiare. Ma Kylian è e sarà sempre Kylian”, ha spiegato poi Deschamps, a proposito della stella del team transalpino.

“Il mio futuro? Questo non è certo il momento per pensare al mio contratto. Oggi pensiamo soltanto a questa gara dei quarti di finale”, ha concluso il ct della Francia.

Al suo fianco, in conferenza stampa, il capitano Hugo Lloris, che si è soffermato sul suo compagno di squadra Harry Kane, fra i più temuti per la sfida di domani. “Giochiamo insieme da nove anni. Ci conosciamo molto bene. E’ un giocatore fondamentale al Tottenham e anche nella sua Nazionale. E’ importante dentro e fuori dal campo. E’ un esempio per molti”, ha detto il portiere della Francia.

