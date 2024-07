MILANO (ITALPRESS) – Sony Music Entertainment celebra i Depeche Mode con le ristampe in vinile 12” dei loro singoli divisi per album. Il 20 settembre uscirà il quattordicesimo cofanetto della collezione, “Spirit – The 12″ Singles”, dedicato appunto al quattordicesimo album in studio della band. E’ un cofanetto deluxe da collezione in edizione limitata numerata, che contiene sette dischi in vinile 12″ da 180 grammi, opere d’arte affascinanti che rielaborano le copertine degli album originali, 1 poster replica e 1 card per il download. Comprende i facsimili personalizzati dei tre doppi 12″ singoli originali tratti da “Spirit”: “Wherès the Revolution” (originariamente pubblicato il 3 febbraio 2017, in anticipo rispetto all’album), “Going Backwards” (pubblicato il 23 giugno 2017) e “Cover Me” (pubblicato il 6 ottobre 2017).

“Spirit | The 12″ Singles” presenta, per la prima volta tra le uscite di questa collezione, un disco bonus che contiene tracce inedite: la prima stampa in vinile 12″ delle leggendarie Highline Sessions della band, registrate dal vivo a New York City il 3 agosto 2016 con cinque canzoni, incluse la cover di “Heroes” di David Bowie (celebrando il 40º anniversario dell’inno nel 2017) e due esecuzioni inedite di brani tratti da “Spirit”: “So Much Love” e “Poison Heart”.

I Depeche Mode hanno registrato il loro album “Spirit” da aprile ad agosto 2016 presso i Sound Design di Santa Barbara, California, e i Jungle City di New York, lavorando per la prima volta con il produttore James Ford. Pubblicato tramite Columbia/Mute il 17 marzo 2017, “Spirit” è stato l’ultimo album in studio dei Depeche Mode a vedere la partecipazione del membro fondatore e tastierista Andy Fletcher, prima della sua scomparsa il 26 maggio 2022. “Spirit” ha spinto i Depeche Mode verso direzioni inaspettate, con dei testi che affrontano direttamente le questioni sociali globali e musiche emozionanti. Ha ampliato la visione estetica e il repertorio musicale dei Depeche Mode, continuando la tradizione di pubblicare singoli monumentali in formato 12″ per integrare e completare i loro album. Fin dai loro primi giorni come band, i Depeche Mode hanno esaltato il formato vinile 12″, abbracciando il suo fascino unico e il suo potenziale innovativo. Il 12″ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore, mentre la bellezza tangibile del packaging fisico gli ha offerto lo spazio per sviluppare una sofisticata estetica di design. I Depeche Mode hanno utilizzato la loro discografia di singoli per offrire ai fan l’opportunità di godere di remix fuori dagli schemi, B-side rare, esibizioni dal vivo eccezionali e altre esclusive.

foto: ufficio stampa Parole e d'intorni

