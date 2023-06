MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A un passo dal primo Anello della storia. Denver vince anche gara-4 delle Finals Nba, si porta sul 3-1 e guadagna il primo match point con la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico la serie, per poi festeggiare una storica prima volta. I Nuggets vincono a Miami 108-95, al termine di un match comunque non facile in cui Nikola Jokic si ‘limità a mettere a referto 23 punti, 12 rimbalzi e solo 4 rimbalzi. Niente tripla doppia, dunque, per la stella serba, ma Denver sa come si fa, punta sul gioco di squadra e c’è comunque anche la doppia doppia da 15 punti e 12 assist di Jamal Murray, mentre il miglior realizzatore è Aaron Gordon, protagonista di una grande prova chiusa con 27 punti. Dalla panchina arrivano anche i 21 punti di Brown e tanto basta per mettere al tappeto Miami per la terza volta in 4 gare e conquistare il primo match point da spendere in casa.

Gli Heat provano a ridurre le distanze, ma tengono botta solo nel primo e nell’ultimo parziale, cedendo soprattutto nel terzo. Il tutto nonostante i 25 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist di Jimmy Butler e la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Bam Adebayo. Nel quintetto iniziale in doppia cifra anche Kevin Love con 12 punti, dalla panchina arrivano i 13 di Lowry (conditi da 7 assist), i 12 di Robinson e gli 11 di Martin. Non basta e adesso diventa durissima, bisogna annullare il primo match point sul parquet dei Nuggets per poi sperare di tornare a casa e riequilibrare la serie in gara-6, quindi giocarsi tutto nella bella: una montagna altissima da scalare. Denver si sente l’Anello al dito, una sensazione mai provata finora.

– foto Image –

(ITALPRESS).

