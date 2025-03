Denver batte i Lakers nella notte NBA, Boston vola ai playoff

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mentre la Nba potrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti di OKC per aver tenuto a riposo cinque titolari nella gara comunque vinta su Portland, alle spalle dei Thunder è battaglia spalla a spalla per la seconda piazza della Western Conference. A occuparla per il momento è Denver, che si aggiudica lo scontro diretto con i Lakers per 131-126. Successo però sofferto per i Nuggets, che la spuntano solo in volata (tripla di Murray a 5″6 dalla sirena e palla recuperata con schiacciata a seguire di Westbrook) nonostante le tante assenze fra i gialloviola, su tutte quelle di LeBron e Doncic, al quarto ko di fila.

Alle spalle di Denver ci sono Houston e Memphis: i Rockets allungano a 5 partite la loro striscia positiva battendo 133-96 Dallas (30 punti per Eason) e raggiungono i Grizzlies, ai quali non basta il miglior Morant della stagione (44 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) per frenare la corsa di Cleveland: 133-124 il finale a favore dei Cavs, trascinati da Mobley (22 punti e 11 rimbalzi) e Garland (20 punti). Per la capolista della Eastern Conference è la 16esima vittoria consecutiva, un record nella storia della franchigia.

Tornando a Ovest, il sesto posto – l’ultimo utile per i play-off diretti – resta un obiettivo concreto per Minnesota, che batte Orlando 118-111 con 28 punti di Edwards e rimane incollata a Golden State mentre cercano di consolidare la loro posizione in chiave play-in i Clippers: 121-98, 25 punti a testa per Harden e Leonard. Rincorre i play-in anche Phoenix, che fa suo lo scontro diretto con Sacramento (122-106, 22 punti ciascuno per Booker e Durant) mentre a Est Boston conquista aritmeticamente un posto ai play-off: decisivo il ko degli Hawks e il successo dei Celtics su Miami per 103-91 con 28 punti di Tatum e 25 di Holiday.

Torna a vincere in trasferta dopo 4 partite Indiana (112-100 su Philadelphia, 27 punti per Siakam), record di triple (26) per Charlotte che ha la meglio su San Antonio per 145-134 (27 punti e 14 assist per LaMelo Ball), Toronto piega Utah 126-118.

