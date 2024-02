LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo tre vittorie consecutive, i Lakers cedono in casa a Denver (106-114) nella giornata in cui è stata svelata una statua dedicata a Kobe Bryant. I Nuggets, grazie ad una prova corale, proseguono invece nella loro scia di vittorie (tre di fila) e resistono alle ottime performance di Lebron James (25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e Anthony Davis (32 punti e 9 rimbalzi) contrapponendo i 29 punti e 11 assist di Jamal Murray e 24 punti, 13 rimbalzi e 9 assist di Nikola Jokic. Denver tiene il passo di Minnesota, vittoriosa in casa di Milwaukee (105-129), con i Bucks alle prese con tante assenze. Anthony Edwards (26 punti e 9 assist) e Rudy Gobert (16 punti e 11 rimbalzi) i trascinatori dei Timberwolves.

Golden State vince a Indiana (109-131): a trascinare i Warriors (quarta vittoria nelle ultime cinque fuori casa) ci pensa Steph Curry: 29 punti solo nel primo tempo e 42 alla fine con 11/16 da tre a referto. Phoenix ha la meglio su Utah (129-115): Kevin Durant (31 punti e 8 rimbalzi) e Bradley Beal (30 punti e 7 assist) i protagonisti dei Suns che permettono di toccare quota 5 vittorie casalinghe consecutive. Ai Jazz non bastano i 22 punti di Lauri Markkanen e la doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi di John Collins.

Orlando supera nettamente San Antonio (127-111) grazie all’apporto di Franz Wagner da 34 punti (13/17 dal campo, 7 rimbalzi e 7 assist) e trova anche 17 punti da Jalen Suggs e 16 da Paolo Banchero. Cleveland vince in casa Brooklyn (95-118) portando a casa l’ottavo successo consecutivo e il 16esimo nelle ultime 17, Dallas fa altrettanto in casa dei Knicks (108-122) con 39 punti di Doncic, infine Chicago Bulls passa in casa Memphis (110-118). Detroit (con Gallinari che dovrebbe liberarsi nelle prossime ore diventando free agent) ottiene il secondo successo consecutivo vincendo in casa Portland dopo un supplementare.

