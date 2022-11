ROMA (ITALPRESS) – “Episodi del genere non dovranno ripetersi: non è un’affermazione retorica ma un preciso intendimento del governo, che è intervenuto con sollecitudine ed è già al lavoro, nel rispetto dei ruoli, perchè siano garantiti il contrasto e soprattutto la prevenzione rispetto a situazioni di questo tipo, a tutela delle persone e a salvaguardia dell’integrità del mondo sportivo”. Lo dichiarano in una nota congiunta il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e la ministra delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, con riferimento alle denunce da parte di atlete di abusi e maltrattamenti. “Non appena la vicenda è stata resa nota – affermano Abodi e Roccella – l’esecutivo si è tempestivamente attivato attraverso interlocuzioni con il Coni e con Federginnastica, la quale proprio da pochi mesi ha attivato una struttura di ascolto con la finalità di raccolta di segnalazioni, esposti ed eventuali denunce. Altrettanto importante è il fronte della giustizia sportiva, con la convocazione del Tribunale Federale chiamato a svolgere tutte le funzioni di propria pertinenza. Nessun traguardo agonistico può giustificare l’idea che si possa infrangere il limite del rispetto personale. Gli strumenti di prevenzione e sensibilizzazione verranno potenziati con la stessa fermezza con la quale il Ministero dello Sport è intervenuto sulla vicenda. La centralità della persona è un principio dal quale non intendiamo prescindere e le discipline sportive – concludono i ministri – devono esserne fra le massime espressioni”.

