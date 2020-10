MATERA (ITALPRESS) – Arnaud Demare ha conquistato la sesta tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Castrovillari a Matera di 188 km. La frazione caratterizzata da un GPM di terza categoria (la salita di Millotta), con vari saliscendi che hanno portato al traguardo, finisce nelle mani del corridore francese della Groupama-FDJ. Si tratta del secondo successo in questa edizione per Demare. Finale emozionante concluso in volata: il podio viene completato da Michael Matthews (Team Sunweb) e Fabio Felline (Astana Pro Team). Maglia rosa che invece resta salda nelle mani di Joao Almeida: il portoghese della Deceuninck-Quick Step regge in testa alla classifica generale. Domani in programma la settima tappa da Matera a Brindisi al termine di 143 chilometri. Si tratta di una delle frazioni più agevoli dell’edizione numero 103 della corsa in rosa: nessuna salita imponente e tracciato adatto ai velocisti del gruppo.

(ITALPRESS).