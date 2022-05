MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia a Manchester per gli azzurri in gara ai Campionati Europei 2022. Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, conquista un bronzo dopo aver vinto 20-8, ai quarti, contro l’ungherese Sharif Salim e aver perso in semifinale al golden round contro il francese Cyrian Ravet. Domani saranno cinque gli italiani impegnati sui quadrati della Manchester Arena: Simone Crescenzi (-68 kg), Antonio Gerrone (-80 kg), Simone Alessio (-80 kg) e Veronica Pau (-46 kg) e, nel ParaTaekwondo, sarà il giorno del vice campione del mondo Antonino Bossolo (-63 kg K44).

– Foto Ufficio Stampa Fita –

(ITALPRESS).

