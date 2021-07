Dell’Aquila “Il mio oro per mio nonno e l’Italia”

Ha vinto la prima medaglia d'oro azzurra ai Giochi e al suo rientro in Italia, Vito Dell'Aquila, campione olimpico di taekwondo, può godersi un trionfo che lo ripaga di tutti gli sforzi fatti, in un periodo non facile per tanti motivi. Un succeso storico per il taekwondo azzurro, un trionfo che ha reso orgoglioso, ma che non ha sorpreso, il direttore tecnico Claudio Nolano. ari/mrv/red